فايلر يوجه رسالة لجماهير الأهلي: آمل أن أجعلكم سعداء بنتائجنا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

وجه ريني فايلر مدرب الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال فايلر في رسالته: "أهلا بكم، أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا".

وأضاف "آمل أن أجعلكم سعداء أيضا بعملنا في الملعب، ونتائجنا التي نتمنى تحقيقها، أراكم قريبا".

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ويواجه الأهلي نظيره الاتصالات وديا يوم الثلاثاء في الرابعة عصرا.

ويستعد الفارس الأحمر لاستئناف مسيرته خلال الموسم الجاري، بمواجهتي الجونة يوم 25 من الشهر الجاري في الدوري، ثم النجم الساحلي يوم 29 في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد خوضه لـ3 مواجهات بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 5 مباريات.

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