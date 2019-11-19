بالفيديو – المطوع يقود الكويت لانتصار في أرض نيبال بتصفيات المونديال

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

الكويت

فاز منتخب الكويت على مضيفه نيبال بهدف دون رد، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وسجل بدر المطوع هدف الكويت الوحيد في الشوط الأول.

لترفع الكويت رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة.

أخبار متعلقة

بالفيديو - مشاهد همجية في كأس بيرو هازارد: بنزيمة الأفضل في مركزه.. آسف لما يحدث مع فرنسا

فيما تجمّد رصيد نيبال عند 3 نقاط في المركز الرابع.

الهدف الوحيد سُجل بتسديدة يسارية رائعة من المطوع في الدقيقة 28، وكان كافيا لحصد النقاط الثلاث.

ورفع المطوع رصيده من الأهداف الرسمية المعتمدة إلى 53، لكنه لا يزال بعيدا عن بشار عبد الله الهداف التاريخي للكويت صاحب الـ 75 هدفا.

بشار ليس هدف المطوع الوحيد، وإنما أحمد حسن كذلك، إذ رفع المطوع رصيده من المباريات الدولية إلى 175، ليهدد عرض أحمد حسن صاحب الـ 184 دولية كعميد للاعبي العالم.

اقرأ أيضا:

كانو وبدر المطوع يهددان عرش أحمد حسن

رسميا - عودة لويس إنريكي لتدريب إسبانيا

جاريدو يتحدث عن مواجهة الأهلي

أرقام في الجول - منتخب مصر "عاجز"

ميدو ينتقد منتخب مصر

الكويت بدر المطوع تصفيات كأس العالم

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصطفى محمد: سنعمل على حصد ميدالية أولمبية 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
شوقي غريب: التأهل للأولمبياد اعتذار للجماهير عن إخفاق كأس الأمم 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
رمضان صبحي: التأهل للأولمبياد هدية للجماهير التي تتعذب للتواجد في المدرجات 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
الجنايني: مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو - جنابري وفينالدوم ينفجران في انتصاران عريضان لـ ألمانيا وهولندا 3 ساعة | أوروبا
فضل: ليس ضروريا انضمام 3 لاعبين من المنتخب الأول للأولمبي 4 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك