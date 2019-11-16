تقرير: تشيلسي يحذر مدربه بعد سخريته من مورينيو

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 15:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

طالب نادي تشيلسي جودي موريس مدرب الفريق ومساعد المدير الفني فرانك لامبارد بتقليل استخدامه لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بعدما سخر من المدير الفني الأسبق جوزيه مورينيو.

موريس رد على تعليقات لمورينيو عن ضعف أداء البلوز الدفاعي خلال تحليله لشبكة سكاي سبورتس، وكتب عبر "تويتر": "جوزيه مازال قلقا 😂😂😂".

ولم يكتف بذلك إذ نقل تعليقات ساخرة مشابهة على حسابه في "إنستجرام"، وهو ما دفع إدارة النادي اللندني للتحرك إذ اعتبرت تلك التصرفات "غير لائقة وغير مناسبة لعضو في الجهاز الفني" بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة لم تمنع المدرب من استخدام وسائل التواصل وإنما طالبته بضبط النفس.

مسيرة موريس كلاعب وسط بدأت مع تشيلسي في 1996 واستمرت حتى 2004، لعب خلالها 124 مباراة وسجل 5 أهداف.

لاحقا ارتدى قمصان ليدز يونايتد وروثيرهام وميلوول وسانت جونستون وبريستول سيتي، قبل أن يتولى مهمة التدريب في أكاديمية البلوز ويرافق لامبارد في رحلته إلى دربي كاونتي قبل العودة من جديد.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي الثاني، وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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