حلم طوكيو 2020 - تقرير: تخوف من إصابة لاعب كوت ديفوار بالرباط الصليبي

يتخوف نادي جنوى الإيطالي من انتهاء موسم مهاجمه كريستيان كوامي بسبب إصابة الرباط الصليبي.

لاعب منتخب كوت ديفوار تحت 23 عاما تعرض للإصابة أمام جنوب إفريقيا في مباراة الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد والمقامة في مصر.

وخرج المهاجم الإيفواري عقب 72 دقيقة بعد تدخل قوي من لاعب جنوب إفريقيا.

وغاب اللاعب عن مواجهة زامبيا والتي انتهت بفوز الأفيال بهدف دون رد وضمان التأهل على رأس المجموعة الثانية.

كوامي البالغ 22 عاما عاد إلى إيطاليا من أجل إجراء مزيد من الفحوصات الطبية والتقييم من الأطباء في نادي جنوى.

ولم يسجل كوامي في البطولة الجارية والتي وصل فيها منتخب بلاده إلى نصف النهائي وينتظر مواجهة غانا.

وكان اللاعب البالغ 21 عاما قد ربطته تقارير سابقة بالانتقال لصفوف إنتر في يناير المقبل.

وسجل كوامي الموسم الجاري 5 أهداف في 11 مباراة بقميص الجاليوبلو في الدوري الإيطالي.

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