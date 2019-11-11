أحمد ياسر ريان: تخطينا أول مرحلة بنجاح.. نفعل كل شيء لإسعاد الجمهور

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي - أحمد ياسر ريان

قال أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر الأولمبي إن فريقه قدم كل شيء أمام غانا من أجل إسعاد الجمهور.

وقلب منتخب مصر تأخره مرتين إلى الفوز بثلاثة أهداف لهدفين على غانا اليوم الإثنين في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما ليضمن تأهله رسميا إلى نصف النهائي بعد وصوله لست نقاط.

وقال أحمد ياسر ريان مُسجل هدف الفوز عقب المباراة في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عن اللقاء: "كل من في المنتخب قدم أقصى ما لديه للفوز".

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وواصل "الآن اجتزنا أول مرحلة ويتبقى مرحلة أخرى نضمن خلالها التأهل إلى أولمبياد طوكيو".

وأردف "الهدف الثاني جاء في وقت مناسب جدا وشوقي غريب مدرب الفريق يفعل كل شيء والباقي متروك لنا لننجح".

وأتم مهاجم الجونة "نريد إسعاد الجمهور".

يذكر أن أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة يتأهلون مباشرة إلى الأولمبياد التي تقام الصيف المقبل في العاصمة اليابانية.

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