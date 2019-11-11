في الدرجة الثانية – أول فوز للنصر وعقدة الترسانة.. وإلغاء مباراة

شهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري في الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة العديد من الأحداث المثيرة.

النجوم X منتخب السويس

حقق النجوم فوزا هاما على منتخب السويس بهدف دون رد سجله محمود صابر في الدقيقة 93.

وعقب نهاية المباراة وقعت مناوشات بين الفريقين.

وارتفع رصيد النجوم إلى ثماني نقاط يحتل بهم المركز الثالث، اما منتخب السويس فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني.

كوكاكولا X المريخ

وفاز كوكاكولا خارج ملعبه على المريخ بثلاثة أهداف لهدفين.

سجل لكوكاكولا كريم صلاح "حلاوة" هاتريك ليقدم نفسه بقوة مع الفريق بعد انضمامه إليه قادما الصيف الماضي من كهرباء الإسماعيلية.

فيما سجل للمريخ محمود وحيد وأحمد حمزة.

ووصل رصيد كوكاولا إلى ست نقاط يحتل بهم المركز السادس، أما المريخ فيحتل المركز العاشر بنقطتين فقط.

جمهورية شبين X الترسانة

وفي لقاء آخر واصل جمهورية شبين عقدته للترسانة وفاز عليه بهدف محمد خالد الذي جاء في الدقيقة 78.

وقفز رصيد شبين إلى سبع نقاط في المركز الخامس.

أما الترسانة فتجمد رصيده عند نقطتين يحتل بهم المركز الـ11 وقبل الأخير في المجموعة.

النصر X بتروجيت

وحقق النصر أول فوز له في الدوري وجاء على حساب بتروجيت بهدفين دون رد.

سجل هدفا النصر بابا إبراهيم في الدقيقة الأولى والدقيقة الثانة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأهدر كالوشا فرصة تسجيل الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء.

وحصل النصر على أول ثلاث نقاط له في الدوري ليقفز للمركز التاسع.

أما بتروجيت فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثامن.

الداخلية X القناة

وفي لقاء آخر تعادل الداخلية سلبيا بدون أهداف مع القناة.

ووصل رصيد الداخلية إلى ربع نقاط يحتل بهم المركز السابع.

أما القناة فوصل رصيده إلى ثماني نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

سيراميكا X الزرقا

وفي آخر مباريات المجموعة تم إلغاء مباراة سيراميكا والزرقا بعد توجه الأول لاستاد السويس ومغادرة الفريق الثاني للملعب عقب قرار تأجيل اللقاء من قبل لجنة المسابقات.

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