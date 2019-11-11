توج منتخب مصر لسيدات كرة السلة بمنافسات 3×3 بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى بعد الفوز على مالي حامل لقب النسختين السابقتين.

مثل منتخب مصر كل من هالة مصطفى وثريا محمد ونور علي بدون لاعبة رابعة بديلة لظروف مختلفة.

وتواصل FilGoal.com مع هالة مصطفى قائدة منتخب مصر 3×3 بعد التتويج القاري للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وقالت هالة مصطفى في تصريحاتها: "ذهبنا إلى البطولة بـ 3 لاعبات فقط وذلك تسبب لنا في إرهاق كبير بسبب عدم وجود لاعبة بديلة لنا".

وأضافت "قمنا في بعض المباريات بتقسيم المجهود بيننا نحن الثلاث لاعبات، خاصة أن المباراة من 10 دقائق أو تنتهي في حالة حصول فريق على 21 نقطة".

وعن سبب عدم سفر لاعبة رابعة أوضحت هالة "في البداية يتم تسجيل أسماء 6 لاعبين على أن يتم اختيار 4 فقط قبل البطولة، ولكن لسوء الحظ كانت آثار ماجد لم تنجح في السفر معنا بسبب الامتحانات، وندى جاسر كان من الصعب إلغاء سفرها المحجوز مسبقا وأخيرا منة عوض بسبب الإيقاف لخلافات مع ناديها".

وعن توقع حصد اللقب في ظل تلك الظروف قالت: "في الحقيقة كان لدينا خوف في البداية بسبب عددنا، وكنا نخشى ألا نستطع الاستكمال للنهاية".

وشددت "ولكن نحن لا توجد لدينا كلمة خسارة هدفنا الدائم هو الفوز وتحقيق البطولة مهما كانت الصعوبات، والحمد لله حققنا ذلك".

وخسر منتخب مصر مباراته الافتتاحية أمام مالي بنتيجة كبيرة 21-8 قبل أن يعوض الخسارة في المباراة النهائية ويحصد اللقب.

وعن ذلك كشفت هالة مصطفى "المباراة الافتتاحية كانت صدمة لنا، خسرنا 21-8 بسبب عدم تعاملنا مع توزيع مجهوداتنا وبالفعل بعد دقيقتين تعرضنا للإرهاق ولم نجد بديل كنا في مرحلة (اللا وعي) خسرنا فجأة".

وأضافت "قمنا بتوزيع المجهود بعد ذلك، وفي النهائي كنا نعلم نقاط قوة وضعف كل لاعبة ونجحنا في حصد اللقب في النهاية".

وعن الفارق بين تلك المنافسات والسلة بنظامها الطبيعي قالت هالة: "بالنسبة لي 3×3 أمر جديد وهي ممتعة في الحقيقة وتظهر مهارات كل لاعبة أكثر من النظام الطبيعي الذي يعتمد على الخطط والتمرير".

وكشفت نجمة الأهلي ومنتخب مصر "في الحقيقة هي أفضل بالنسبة لي وأكثر متعة من 5 ضد 5 -النظام الطبيعي للعبة- بسبب اعتمادها على المهارات، لكن تكون أسوأ في بعض اللحظات عندما تتعرض للضرب أحيانا".

وبسؤالها عن متى يحقق فريق السيدات اللقب القاري مثل منتخب 3×3 قالت هالة: "عندما يكون لدينا جهاز فني جيد ويستطيع استغلال الأفضل في الـ 12 لاعبة ودراسة الخصم جيدا، واللعب بجماعية وانسجام وهذا يحتاج لمعسكرات بعيدا عن معسكر ما قبل البطولات".

وأضافت واثقة "لكن أنا متفائلة بشأن ذلك".

وأتمت هالة تصريحاتها بالحديث عن طموحها "طموحي مع النادي كما هو دائما كما اعتاد النادي الأهلي وجماهيره وتحقيق الفوز في جميع البطولات، وأتمنى دخول المربع الذهبي مع المنتخب ونتفوق مثلما الحال في 3×3 ونحن لسنا بعيدين عن ذلك ولدينا قدرة على تحقيقه".

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