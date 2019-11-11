فينجر: بايرن تواصل معي لكنني لم أكن مرشحا من أجل تدريب الفريق

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق إن بايرن ميونيخ تواصل معه من أجل تدريب الفريق ورغم ذلك لم يكن ضمن المرشحين أبدا من أجل المهمة. وذلك في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس".

وصرح فينجر قائلا: "قبل أي شيء لم أكن مرشحا أبدا، تم التواصل معي لكنني لست من ضمن المرشحين".

وأضاف "الأمر واضح ومحدد".

وواصل "لا يعني ذلك أنني انتهيت من التدريب".

وكشف فينجر (70 عاما) في وقت سابق أن بايرن أراد الحصول على خدماته، بعدما أطاح بطل ألمانيا بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تلقى خسارة موجعة على يد اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 عجلت برحيله عن النادي البافاري.

ونشرت شبكة "بي إن سبورتس" تقريرا قالت فيه إن فينجر رفض تدريب بايرن ميونيخ.

ويقود هانسي فليك الفريق بصفة مؤقتة، وأوضح رومينيجه أن الأول سيستمر مع النادي "حتى إشعار آخر". (التفاصيل)

ونجح فليك بامتياز في اختباره المحلي الأول بسحق دورتموند بنتيجة 4-صفر يوم السبت في الدوري الألماني.

وكان الانتصار هو الثاني له مع بايرن بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

وفاة اللاعب علاء علي

أين يعاني المنتخب الأولمبي.. وما هو الحل

كلوب: لا أشعر حتى الآن بضغط المشاركة بمونديال الأندية.. ولست من يسعى لأن يكون السبّاق للقمر

أزمة في الدرجة الثانية.. الحكم ينهي المباراة بعد حضور كليوبترا وغياب الزرقا

حوار في الجول – كيبتشوجي يتحدث عن 20 ثانية "مثل الصعود للقمر".. والفخر بـ صلاح