فينجر: بايرن تواصل معي لكنني لم أكن مرشحا من أجل تدريب الفريق

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 16:06

كتب : FilGoal

فينجر

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق إن بايرن ميونيخ تواصل معه من أجل تدريب الفريق ورغم ذلك لم يكن ضمن المرشحين أبدا من أجل المهمة. وذلك في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس".

وصرح فينجر قائلا: "قبل أي شيء لم أكن مرشحا أبدا، تم التواصل معي لكنني لست من ضمن المرشحين".

وأضاف "الأمر واضح ومحدد".

أخبار متعلقة

بي إن سبورتس: فينجر رفض بايرن بعد سحق دورتموند.. بايرن: فليك مستمر مع الفريق بالفيديو – يعيشون كارثة؟ لا مشكلة.. بايرن يسحق دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

وواصل "لا يعني ذلك أنني انتهيت من التدريب".

وكشف فينجر (70 عاما) في وقت سابق أن بايرن أراد الحصول على خدماته، بعدما أطاح بطل ألمانيا بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تلقى خسارة موجعة على يد اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 عجلت برحيله عن النادي البافاري.

ونشرت شبكة "بي إن سبورتس" تقريرا قالت فيه إن فينجر رفض تدريب بايرن ميونيخ.

ويقود هانسي فليك الفريق بصفة مؤقتة، وأوضح رومينيجه أن الأول سيستمر مع النادي "حتى إشعار آخر". (التفاصيل)

ونجح فليك بامتياز في اختباره المحلي الأول بسحق دورتموند بنتيجة 4-صفر يوم السبت في الدوري الألماني.

وكان الانتصار هو الثاني له مع بايرن بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

وفاة اللاعب علاء علي

أين يعاني المنتخب الأولمبي.. وما هو الحل

كلوب: لا أشعر حتى الآن بضغط المشاركة بمونديال الأندية.. ولست من يسعى لأن يكون السبّاق للقمر

أزمة في الدرجة الثانية.. الحكم ينهي المباراة بعد حضور كليوبترا وغياب الزرقا

حوار في الجول – كيبتشوجي يتحدث عن 20 ثانية "مثل الصعود للقمر".. والفخر بـ صلاح

في ألمانيا الدوري الألماني

نرشح لكم

أخر الأخبار

الكاميرون تغتال حلم مالي.. وتتصدر المجموعة مؤقتا دقيقة | حلم طوكيو 2020
التشكيل – عمار حمدي أساسي.. ومصطفى محمد يقود هجوم مصر ضد غانا 10 دقيقة | حلم طوكيو 2020
إيكو: لا عقوبات على جوارديولا بعد انفجاره في الحكام أمام ليفربول 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية – أول فوز للنصر وعقدة الترسانة.. وإلغاء مباراة 16 دقيقة | مصر
رسميا – رحيل كارتيرون من الرجاء 23 دقيقة | الوطن العربي
فان دايك: من الرائع إسقاط سيتي قبل الفترة المزدحمة بالمباريات 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 وفاة اللاعب علاء علي

قد ينال إعجابك