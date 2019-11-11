جيندوزي يعوض ماتويدي المصاب في قائمة فرنسا

وجّه ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الدعوة لـ ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال للانضمام إلى معسكر الديوك.

وجاء استدعاء جيندوزي المتأخر عقب إصابة بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس الذي كان متواجدا في القائمة الأساسية التي أعلنها ديشامب.

وتلعب فرنسا مباراتين في تصفيات يورو 2020 أمام مولدوفا، وألبانيا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وأصيب ماتويدي في مباراة فريقه أمام ميلان مساء الأحد، والتي خرج يوفنتوس منها فائزا بهدف دون رد في الدوري الإيطالي.

ويعد هذا الاستدعاء الدولي هو الثاني لـ جيندوزي، بعد أن تواجد في معسكر سبتمبر الماضي.

وقتها اكتفى جيندوزي بالبقاء على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي ألبانيا وأندورا.

وخاض جيندوزي 16 مباراة هذا الموسم مع فريقه أرسنال، صنع خلالها 3 أهداف.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الثامنة بتصفيات يورو 2020، بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا صاحبة الـ 19 نقطة.

وتتواجد أيسلندا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

اقرأ أيضا

هل يتجرد ميسي من الحذاء الذهبي لصالح الطفل المعجزة؟

لأن 11+11=22

الغندور يعدد معوقات تنفيذ التقنية: نسابق الزمن لتطبيق VAR

أسوأ بداية في تاريخ جوارديولا

حكم نهائي يورو 2016: سيتي لا يستحق ركلة جزاء رغم اختلافي مع تفسير رابطة الدوري