خاص مصدر بالإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الكويتي لضم شيلونجو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 13:26

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو لاعب الإسماعيلي - الصورة من الموقع الرسمي للدراويش

نفى مصدر مسؤول في نادي الإسماعيلي وصول عرض رسمي لمجلس الإدارة من أجل التعاقد مع بنسون شيلونجو مهاجم الفريق.

بينسون شيلونجو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وصول عرض من العربي الكويتي لضم اللاعب مقابل 600 ألف دولار.

وقال مصدر بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "لم يتلق النادي أي عرض رسمي سواء داخليا أو خارجيا للتعاقد مع شيلونجو".

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وأضاف "الأمر لا يتخطى سوى كونه اجتهادات إعلامية لكن لا صحة لعرض رسمي".

ولعب شيلونجو مع الإسماعيلي مباراتين في الدوري المصري وسجل هدفا، إذ خاض اللاعب 45 دقيقة فقط.

وشدد المصدر "الإسماعيلي ليس لديه نية للتفريط في خدمات المهاجم الناميبي خاصة أنه من الركائز الأساسية".

ونجح الإسماعيلي في ضم شيلونجو لمدة 3 مواسم بصفة نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما قضى فترة إعارة لمدة 6 أشهر.

وبدأ شيلونجو -27 عاما- مشواره في الدوري المصري في يناير 2018 عندما انتقل إلى فريق الأسيوطي -قبل أن يتم تحويله إلى بيراميدز- ولعب بعد ذلك لسموحة ثم الإسماعيلي.

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