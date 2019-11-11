خاص كرة سلة - ميدو طه لـ في الجول: توقعت الفوز بلقب 3×3.. وإقامة الدوري يؤهلنا للعالمية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 12:55

كتب : محمد سمير

ميدو طه - كرة سلة

توج محمد طه "ميدو" بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا لكرة السلة بنظام 3×3 والتي أقيمت بأوغندا وفازت مصر بلقبها على مستوى الرجال والسيدات والشباب تحت 18 عاما.

ويلعب ميدو مع فريق الاتحاد السكندري في مسابقة السلة بنظام الطبيعي 5×5 كما يمثل منتخب مصر في منافسات 3×3.

وتواصل FilGoal.com مع ميدو بعد التتويج باللقب القاري الأول في تاريخ مصر وحصوله على جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.

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وقال ميدو لـ FilGoal.com عن توقعه بحصد اللقب: "أحمد الله في البداية على ما حققناه وهو بالتأكيد توفيق من الله، ولكن بصراحة توقعت أن نحقق إنجازا كبيرا ونفوز باللقب"

وأضاف "لدينا ميزة حاليا وهي الاهتمام بتلك المنافسات بالفعل، وتم استحداث مسابقة دوري لها وأعتقد أن ذلك وراء التألق حاليا".

ودخلت منافسات السلة 3×3 ضمن المنافسات الأولمبية بداية من أولمبياد طوكيو 2020.

وعما ينقص مصر للتأهل والمنافسة في بطولتي العالم والأولمبياد قال ميدو: "نحن أبطال إفريقيا، لا ينقصنا شيئا للتأهل إلى تلك المنافسات العالمية خاصة مع استحداث مسابقة الدوري في مصر وهذه خطوة هامة".

وعن لقب أفضل لاعب في البطولة أوضح "الحمد لله على ذلك، لكل مجتهد نصيب وأنا مؤمن بذلك واجتهدت كثيرا وتعبت الفترة الماضية وجاءت مكافأتي بجائزة الأفضل".

وتلعب مباريات نظام 3×3 علي نصف ملعب كرة سلة وعلي برج كرة سلة واحد، ويشمل الملعب منطقة لعب طبقاً للمواصفات المعتمدة للملاعب الرسمية وخط للرمية الحرة علي مسافة (5.80) متر والرمية الثنائية علي مسافة (6.75) متر وصف لمنقطة الحماية اسفل الحلقة.

وعن سبب مشاركته في ذلك النظام الحديث قال ميدو: "أحب اللعب الحر وهو ما دفعني لخوض منافسات 3×3 لأنها تظهر مهارة كل لاعب".

وأضاف ميدو "الفارق بينها وبين السلة بالنظام العادي، أن لعبة 3×3 تعتمد على (الشو) أكثر مع عدم التقييد بالكثير من القوانين لذلك تعتمد على الذكاء والمهارة".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن شعبية اللعبة ستزيد في مصر، خاصة أن الاتحاد المصري قرر إقامة دوري خاص بها".

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