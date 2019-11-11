اسكواش - تأهل 8 مصريين إلى ثمن نهائي بطولة العالم للرجال

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 12:08

كتب : محمد سمير

محمد الشوربجي - اسكواش

تنطلق اليوم الاثنين مباريات ثمن نهائي بطولة العالم للرجال بمشاركة 8 لاعبين مصريين.

وتقام بطولة العالم لرجال الاسكواش في قطر حتى 15 نوفمبر الجاري بمجموع جوائز مالية قدرها 355 ألف دولار.

وكان علي فرج المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية قد انسحب قبل انطلاق البطولة لظروف أسرية.

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وتأهل الثنائي محمد الشوربجي وطارق مؤمن المصنفين الأول والثاني في البطولة رفقة 6 مصريين آخرين إلى ثمن النهائي.

وتقام مباريات ثمن النهائي يومي الاثنين والثلاثاء على أن تختتم مباريات البطولة الجمعة المقبل.

جدول مباريات المصريين في ربع النهائي:

الاثنين:

فارس الدسوقي × البيروفي دييجو إلياس (3 عصرا)

كريم عبد الجواد × الإنجليزي جيمس ويلستروب (4 عصرا)

طارق مؤمن × القطري عبد الله التميمي (5 مساء)

الثلاثاء:

زاهد سليم × الكولمبي ميجيل رودريجيز (2 عصرا)

محمد أبو الغار × مروان الشوربجي (3 عصرا)

محمد الشوربجي × الهندي سوراف غوسال (5 مساء)

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