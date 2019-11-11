مؤتمر جنوب إفريقيا الأولمبي - عن مواجهة كوت ديفوار بـ 14 لاعبا.. وتباين النتائج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 11:46

كتب : عاطف شادي

مؤتمر جنوب إفريقيا الأولمبي

شدد ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي على صعوبة مواجهة كوت ديفوار المقرر لها غدا الثلاثاء.

وتقام المباراة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال نوتوان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة كوت ديفوار صعبة للغاية لكننا سنلعب للفوز بالمباراة وتحقيق النقاط كاملة".

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وبشأن عدد اللاعبين أوضح المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي "نمتلك حاليا مجموعة رائعة من اللاعبين ذو مهارة رائعة تمنحنا أفضلية للهجوم أكثر من مباراة زامبيا".

وكشف "في حال وصولنا للنهائي قد نصل لحل مع الأندية للسماح لنا بترك اللاعبين حتى لا نخوض اللقاء بعدد 14 لاعبا فقط".

وشدد نوتوان "كل مرحلة يجب أن نتحدث عنها في وقتها ونحن الآن في مرحلة المجموعات لذلك تركيزنا على مواجهة كوت ديفوار".

وأضاف "نحن الآن في فترة التوقف الدولي وانضمام مجموعة اللاعبين المحترفين في أوروبا سيكون أمرا رائعا، يجب أن نعمل للتأهل إلى الأولمبياد".

وأتم المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تصريحاته بالحديث عن تباين النتائج بين الأندية والمنتخبات قائلا: "هذا السؤال مسؤول الرياضة في جنوب إفريقيا يجب أن يجيب عنه، لكننا نمتلك مجموعة مميزة وقادرون على تحقيق الإنجازات مستقبلا".

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