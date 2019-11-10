فالفيردي: مع ميسي كل شيء ممكن

أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بما قدمه ليونيل ميسي في الفوز على سيلتا فيجو 4-1 في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

الأسطورة ليونيل ميسي سجل 3 أهداف لـ برشلونة، وسجل سيرخيو بوسكيتس هدفا، فيما سجل لوكاس أولازا هدف سيلتا فيجو الوحيد.

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وقال فالفيردي عقب المباراة: "مع ميسي، كل شيء ممكن".

وتابع "بعيدا عن تسجيل الأهداف، هو يمتلك التزاما كبيرا تجاه الفريق وهذا يفسر ما يقدمه تماما".

وأشار فالفيردي إلى أنه لم يشعر بالقلق على منصبه بعد التعثرين الأخيرين لبرشلونة.

وأوضح "أنا في برشلونة منذ عامين ونصف، ونعرف كيف تجري الأمور هنا".

وتابع "عشت الأيام الأخيرة بشكل عادي مثل كل الأيام".

ثم أضاف "كان يجب أن نفوز اليوم وفعلنا ذلك، وكانت مباراة معقدة لأن البداية لم تكن جيدة والسبب أننا بدأنا ببطء ولم نؤدي جيدا في الشوط الأول".

واستفاق برشلونة بعد هزيمته 1-3 على أرض ليفانتي في الجولة الماضية، وتعادله 0-0 أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

ليعود أبناء كتالونيا إلى الصدارة سريعا بعد أن فقدها لمدة ساعتين، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف.

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