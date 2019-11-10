برشلونة: فالفيردي رائع.. الجميع سعداء معه

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 00:30

كتب : محرر في الجول

برشلونة - فالفيردي

أشاد جييرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة بأداء الفريق في الفوز على سيلتا فيجو 4-1 في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

الأسطورة ليونيل ميسي سجل 3 أهداف لـ برشلونة، وسجل سيرخيو بوسكيتس هدفا، فيما سجل لوكاس أولازا هدف سيلتا فيجو الوحيد.

أخبار متعلقة

زيدان: ريال مدريد لعب أفضل شوط منذ عودتي بوسكيتس: كنا نعلم بأن عدم الفوز على سيلتا سيزيد الشكوك.. لا توجد أزمة بالفيديو - ميسي يواصل نثر معجزاته ويدفع برشلونة إلى قهر سيلتا بالفيديو - ميسي الخارق يسجل الركلة الحرة رقم 51 في مسيرته ويهدد عرش رونالدو

وقال آمور عقب المباراة: "ميسي لاعب غير عادي، ولكن الفريق ككل قدم مباراة جيدة جدا".

وعن مستقبل مدرب الفريق، قال: "فالفيردي رجل رائع، ومدرب محترف رائع أيضا".

وواصل "الجميع سعداء بوجود فالفيردي، ولا يوجد أكثر من ذلك لأقوله".

واستفاق برشلونة بعد هزيمته 1-3 على أرض ليفانتي في الجولة الماضية، وتعادله 0-0 أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

ليعود أبناء كتالونيا إلى الصدارة سريعا بعد أن فقدها لمدة ساعتين، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف.

طالع أيضا:

يعيشون كارثة؟ لا مشكلة.. بايرن يكتسح دورتموند

"ستتم إقالتك في الصباح".. ليستر يطعن إيمري

ريال مدريد يُمتع

هل اقترب الهلال من العالمية؟

برشلونة فالفيردي

نرشح لكم

أخر الأخبار

منتخب مصر يعلنها: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا 43 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مفاجأة كبيرة.. إسبانيا تستدعي تراوري مباشرة بعد موافقته على تمثيل مالي 48 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: مع ميسي كل شيء ممكن ساعة | أوروبا
المنتخب الأوليمبي يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر ساعة | حلم طوكيو 2020
برشلونة: فالفيردي رائع.. الجميع سعداء معه ساعة | أوروبا
بالفيديو - التخبط مستمر والسقوط متواصل.. نابولي يتعثر أمام جنوى ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك