بالفيديو - التخبط مستمر والسقوط متواصل.. نابولي يتعثر أمام جنوى

واصل فريق نابولي الإيطالي نتائجه السيئة ليفشل في الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره أمام جنوى.

نابولي تعادل سلبيا أمام جنوى في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

ولم تعرف كتيبة كارلو أنشيلوتي طعم الانتصار في آخر 5 مباريات في كل المسابقات، وسط حالة من التخبط والصدام بين اللاعبين ومجلس الإدارة.

أجواء نابولي المشتعلة بدأت قبل مواجهة سلزبورج في دوري أبطال أوروبا، بعدما قرر أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي إدخال الفريق في معسكر مغلق لمدة 5 أيام.

قرار المعسكر جاء بشكل شخصي من رئيس النادي وليس من أنشيلوتي، ليقرر بعض اللاعبين التمرد على قرار الرئيس والعودة لمنازلهم عقب لقاء دوري الأبطال بدلا من الانضمام لـ المعسكر.

حالة تمرد قبلها النادي ببيان رسمي أعلن من خلاله اتخاذه لكل الإجراءات الممكنة للحفاظ على حقوق النادي، مع إعطاء أنشيلوتي القرار النهائي بخصوص استكمال المعسكر المغلق من عدمه.

كل تلك الأجواء المثيرة أثرت على نتائج نابولي، ليفشل الفريق مجددا في تحقيق الانتصار.

نابولي سجل بعد دقيقة واحدة فقط من انطلاق لقاء جنوى، إلا أن هدف لورينزو إنسيني لم يُحتسب بسبب التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأنقذ كوليبالي فريقه نابولي من هدف محقق من عند خط المرمى في الدقيقة 61.

ولم تنتج فرص نابولي عن أي أهداف في النهاية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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في آخر 10 مباريات لـ نابولي في كل المسابقات، انتصر الفريق الإيطالي ثلاث مرات فقط وتعادل 6 مرات.

ووصل نابولي للنقطة 19 في المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، بينما حصد جنوى نقطته التاسعة في المركز الـ 17.

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