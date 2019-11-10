زيدان: ريال مدريد لعب أفضل شوط منذ عودتي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 00:13

كتب : FilGoal

زيدان - ريال مدريد

ظهر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد راضيا تماما عن أداء فريقه أمام إيبار.

ريال مدريد اكتسح إيبار بأربعة أهداف دون رد على ملعب إيبوروا، بالجولة 13 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح زيدان بعد المباراة: "أشعر بارتياح كبير لأن هذا الملعب ليس سهلا، الفرق التي تأتي هنا تقضي أوقاتا صعبا ونحن بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على الكرة. كنا مباشرين للغاية ونوعّنا الهجمات من على الطرفين، إنها مباراة كاملة".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "إيبار معتاد على اللعب بشكل مباشرة خصوصا على ملعبه، والخروج أمامه بشباك نظيفة يعبّر عن جودتنا".

وأكمل: "الدفاع مسؤولية الجميع، ليس كورتوا أو الدفاع فقط، بل أيضا بنزيمة، وهازارد، ولوكاس فاسكيز. الفريق بأكمله أدى جيدا، أتمنى المواصلة على نفس المنوال".

وأضاف: "فالفيردي كان يحتاج إلى تسجيل هدف، أنا سعيد لأجله ولأجل ريال مدريد".

وأكمل: "الشوط الأول كان أفضل 45 دقيقة للفريق منذ عودتي، ولعبنا جيدا أيضا أمام جالاتا سراي".

وأتم: "لا أعتقد أن الفريق تغيّر كثيرا مؤخرا، ما فعلناه بعد هزيمة مايوركا أننا عملنا بجد أكبر وآمنا بجودتنا، وخرجنا بعدها بخمسة مباريات متتالية بشباك نظيفة، وسجلنا أهدافا كثيرا".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق الأهداف عن برشلونة.

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