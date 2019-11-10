بوسكيتس: كنا نعلم بأن عدم الفوز على سيلتا سيزيد الشكوك.. لا توجد أزمة

لا يرى سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة أن الفريق يعاني من أزمة فنية تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وسجل بوسكيتس هدفا في فوز برشلونة على ضيفه سيلتا فيجو 4-1 في الجولة الـ13 من الليجا، وتكفل ليونيل ميسي بتسجيل ثلاثة أهداف.

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وقال بوسكيتس عقب المباراة: "كنا نعرف جيدا أننا عدم فوزنا سيزيد الشكوك، ونحن نلعب في أفضل فريق في العالم".

وتابع "الانتقادات موجودة، يمكن أن تخسر أو تتعادل ولكن لا يوجد أزمة، أحيانا تلعب بشكل سيء وتفوز، وأحيانا أخرى تلعب جيدا وتخسر".

وواصل "سعيد بأنني سجلت هدفا لأنني لم أسجل منذ وقت طويل، ولكن الأهم هو الفوز بعد التعثر ضد ليفانتي وفي دوري الأبطال".

وأتم "كان علينا الذهاب للتوقف الدولي بهدوء، ووجود ميسي أفضل لاعب في العالم وأفضل منذ للركلات الحرة يمنحنا دائما ميزة".

واستفاق برشلونة بعد هزيمته 1-3 على أرض ليفانتي في الجولة الماضية، وتعادله 0-0 أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

ليعود أبناء كتالونيا إلى الصدارة سريعا بعد أن فقدها لمدة ساعتين، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف.

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