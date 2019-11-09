بالفيديو - ميسي الخارق يسجل الركلة الحرة رقم 51 في مسيرته ويهدد عرش رونالدو

واصل ليونيل ميسي الإبهار، وسجل هدفين من ركلة حرة مباشرة في شباك سيلتا فيجو.

برشلونة يستقبل الفريق الجاليثي على ملعب كامب نو بالجولة 13 للدوري الإسباني.

ويتقدم برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد كلها من تسجيل الأسطورة ميسي، أحدها من ركلة جزاء، والهدفان الباقيان سُجلا من ركلتين حرتين.

ميسي ارتكب مخالفة على حدود منطقة جزاء برشلونة كلّفت فريقه هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة سجلها لوكاس أولازا في الدقيقة 42، والأخير دفع الثمن غاليا.

مباشرة في الدقيقة 45 نفذ ميسي ركلة حرة مباشرة بدورها سجل منها هدف التقدم.

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وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، نفذ ركلة حرة جديدة سجلها هدفا ثالثا لفريقه.

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ليصل ميسي إلى 51 هدفا في مسيرته من ركلات حرة مباشرة، منها 45 بقميص برشلونة، و6 مع منتخب الأرجنتين.

ولا يتفوق على ميسي من بين كل اللاعبين الناشطين في ملاعب كرة القدم حاليا، سوى غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو الذي سجل 54 ركلة حرة في مسيرته.

كما سجل ميسي هدفه الثامن -حتى اللحظة- في دوري هذا الموسم، بفارق هدف عن متصدر السباق كريم بنزيمة.

ميسي سجل الهاتريك رقم 34 في مسيرته بالدوري الإسباني، ليتساوى مع رونالدو الهداف التاريخي لـ ريال مدريد.

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