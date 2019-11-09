بالفيديو – " هو الأفضل في مسيرتي".. رائعة باريلا تنصر إنتر على فيرونا

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

باريلا - إنتر

أطلق الإيطالي نيكولو باريلا تسديدة ولا أروع هزت شباك هيلاس فيرونا وكتبت الانتصار لـ إنتر ميلان.

إنتر قلب تأخره أمام هيلاس فيرونا إلى انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

فيرونا تقدم أولا من علامة الجزاء عن طريق فاليرو فيري في الدقيقة 19، إلا أن إنتر قلب الطاولة تماما في الشوط الثاني.

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ماتياس فيتشينو ارتقى داخل منطقة جزاء فيرونا ليحول عرضية متقنة داخل الشباك ويكتب التعادل لفريقه في الدقيقة 66.

وعندما انتظر الجميع تعثر إنتر، أطلق باريلا تسديدة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء هزت شباك فيرونا في الدقيقة 84.

هدف ولا أروع كتب انتصار إنتر الصعب على فيرونا.

ووصف باريلا هدفه بـ" هو الأروع في مسيرتي مع عالم كرة القدم"، حسبما صرح لـ سكاي إيطاليا عقب المباراة.

ووصل إنتر للنقطة 31 ليرتقي لصدارة الدوري بشكل مؤقت في انتظار نتيجة يوفنتوس أمام ميلان.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 15 في المركز التاسع.

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