مصطفى محمد: احتفلت على طريقة طاهر محمد طاهر دعما له وأدعو الجماهير لمؤازرتنا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف مصطفى محمد في مالي

فسر مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، طريقة احتفاله بعد هدفه في مرمى مالي.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لقناة أون سبورت: "أهدي الفوز على مالي لشعب مصر كله، ولزملائنا المصابين محمود مرعي، وطاهر محمد طاهر".

وأضاف "احتفلت بالهدف على طريق طاهر محمد طاهر دعما له بعد إصابته، ولأنه أكثر من مجرد أخ بالنسبة لي".

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مهاجم المنتخب أتبع "جائزة أفضل لاعب في المباراة، تتويج لمجهود الفريق كله وأهديها لزملائي الذين ساعدوني للحصول عليها".

وأتم "أخيرا أتمنى من الجماهير المصرية مؤازرتنا في المباريات المقبلة ليشكلوا حافزا أكبر بالنسبة لنا".

منتخب مصر افتتح مشواره في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على مالي بهدف سجله مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

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