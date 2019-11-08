اجتماع مطول بين الخطيب ومحسن صالح.. واقتراح بالتعاقد مع مؤسسة في الطب النفسي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 17:18

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مطولا مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.

وجاء الاجتماع من أجل الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة واعتماد التقرير الخاص بقطاع الكرة والمقرر عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المحدد له يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

كما ناقشت اللجنة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين التقرير ربع السنوي عن سير العمل في القطاع، على أن تستكمل المناقشات في الجلسة المقبلة.

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وطرحت لجنة التخطيط فكرة التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجالي الطب النفسي والتغذية لقطاع الناشئين والأكاديمية، وفقا للموقع الرسمي لـ الأهلي.

وشهد الاجتماع الاطمئنان على خطة العمل بالنسبة لفريقي الشباب والأكاديمية.

وطلبت اللجنة من خالد بيبو مدير عام الأكاديمية تقديم اقتراحاته الخاصة بالتعديلات في لائحة الأكاديمية على أن يتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.

وسبق لمحسن صالح تولي قيادة شباب الأهلي في عام 1979.

كما قاد صالح كل من المصري والإسماعيلي وتوج مع الأخير بلقب الدوري المصري في عام 2002.

وتولى قيادة منتخب مصر من عام 2002 إلى 2004 وظهر على رأسه في كأس أمم إفريقيا.

وكانت آخر تجربة تدريبية لمحسن صالح مع سموحة في عام 2010.

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