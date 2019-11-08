جوارديولا: التدريب في إيطاليا؟ لما لا.. أحب الفكرة

لا يمانع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فكرة التدريب في إيطاليا في المستقبل بعدما لعب هناك في صفوف روما.

وتحدث جوارديولا لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي قائلا: "التدريب في إيطاليا؟ لما لا؟".

وواصل "كان من دواعي سروري اللعب هناك مع مدربين عظماء حاليا مثل كارلو مازني مدرب بريشيا السابق".

وأضاف المدرب الإسباني "حظيت بوقت رائع هناك ولكنني الآن أشعر إنني في حالة جيدة في إيطاليا، هي مسابقة دوري عظيمة لكنني لست كبيرا في السن على الانتقال".

وبسؤاله عن الأنباء التي ربطته بتدريب يوفنتوس الصيف الماضي خلفا لماكسميليانو أليجري قال ضاحكا: "كان لديكم أنباء خاطئة يجب أن تقوموا –يقصد الصحفي- بوظيفتكم بشكل أفضل".

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