جوارديولا: التدريب في إيطاليا؟ لما لا.. أحب الفكرة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 12:55

كتب : FilGoal

جوارديولا

لا يمانع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فكرة التدريب في إيطاليا في المستقبل بعدما لعب هناك في صفوف روما.

وتحدث جوارديولا لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي قائلا: "التدريب في إيطاليا؟ لما لا؟".

وواصل "كان من دواعي سروري اللعب هناك مع مدربين عظماء حاليا مثل كارلو مازني مدرب بريشيا السابق".

أخبار متعلقة

بالفيديو – الطليان لا يتعلمون.. روما ولاتسيو يسقطان في الثواني الأخيرة بالدوري الأوروبي بالفيديو - بيشكتاش يودع الدوري الأوروبي.. النني البديل يسقط أمام براجا "كوكا" بالفيديو – التأهل تم بنجاح.. يونايتد ينتصر على بارتيزان بلجراد بثلاثية

وأضاف المدرب الإسباني "حظيت بوقت رائع هناك ولكنني الآن أشعر إنني في حالة جيدة في إيطاليا، هي مسابقة دوري عظيمة لكنني لست كبيرا في السن على الانتقال".

وبسؤاله عن الأنباء التي ربطته بتدريب يوفنتوس الصيف الماضي خلفا لماكسميليانو أليجري قال ضاحكا: "كان لديكم أنباء خاطئة يجب أن تقوموا –يقصد الصحفي- بوظيفتكم بشكل أفضل".

طالع أيضا

رسميا - كاف يعلن عن فسخ تعاقده مع "لاجاردير" بعد الأحكام الصادرة من مصر

حكايات أبو تريكة (1) - الفشل في اختبارات الأهلي.. وترك الترسانة بسبب "حذاء باتا"

براجانتينو يعود إلى الدوري البرازيلي بروح "نبي أبي شديد"

الإعلان عن تفاصيل إصابة الشحات

جوارديولا مانشستر سيتي يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

طاهر محمد يرفض ترك معسكر المنتخب: نحن جميعا جنود في خدمة مصر 32 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مؤتمر جوارديولا: ليفربول أحد أقوى الفرق في العالم.. وأجويرو سيموت وهو يسجل الأهداف 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم.. وأعجبني هدف سترلينج ضد سيتي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على معلقي مباريات اليوم الأول من كأس الأمم تحت 23 عاما ساعة | حلم طوكيو 2020
لامبارد يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته التدريبية ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر زيدان: مبابي؟ قلتها سابقا وسأقولها مجددا يريد ريال مدريد.. لم أزعزع استقرار ناد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش 4 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام

قد ينال إعجابك