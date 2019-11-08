عبد الحفيظ يكشف موعد عودة فايلر أزارو وأجايي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 12:02

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن عودة المدير الفني للفريق ريني فايلر إلى مصر يوم الأحد المقبل من سويسرا عقب حصوله على راحة سلبية سريعة بعد نهاية معسكر الإمارات.

وعن المحترفين، أوضح عبد الحفيظ أن وليد أزارو وجونيور أجايي سيعودان إلى مران الأهلي في الـ12 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال عبد الحفيظ إن الثنائي الأجنبي سيعود إلى مصر يوم الإثنين المقبل لكنه لن يشارك في المران سوى يوم الثلاثاء.

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ويتواجد أجايي في نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به، أما أزارو فتواجد في معسكر المغرب استعدادا للقاء موريتانيا وبوروندي.

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