تقرير: سحب تنظيم نهائي كوبا ليبرتادوريس من تشيلي.. وصراع بين 4 مدن

إذا كان نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 بين ريفر بليت وبوكا جونيورز عُرف بــ "نهائي يأبى أن يُقام"، فإن نهائي 2019 يحذو على حذوه لكننا الآن سنبدأ المهمة.

ووفقا لشبكة TYC الأرجنتينية جرى اجتماعا اليوم في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في باراجواي بالعاصمة أسنسيون للمباراة التي تجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني حامل اللقب وفلامنجو البرازيلي.

اجتماع بين رؤساء الاتحادات المعنية، البرازيلي والأرجنتيني والتشيلي لبحث أزمة نهائي نسخة 2019، وتقرر سحب تنظيم المباراة النهائية من تشيلي.

نهائي النسخة الحالية يُقام لأول مرة على أرض مُحددة سلفا وتم اختيار تشيلي سابقا، لكن الأحداث السياسية المتصاعدة والمظاهرات الغاضبة ضد الحكومة تسبب في فشل إقامة المباراة.

وفاة 24 متظاهرا بالإضافة إلى آلاف المصابين فتح الباب والشكوك حول تغيير مكان إقامة المباراة بسبب الخوف من انعدام الأمن قبل المباراة المُحدد خوضها في 23 نوفمبر المقبل.

الاقتراح الأول كان بإقامة المباراة بنظام الذهاب والإياب في الأرجنتين والبرازيلي مثلما كان يحدث سابقا، لكنه لا يحظى بقبول.

وقالت الشبكة الأرجنتينية إن المنافسة ستكون بين مدن أسنسيون (باراجواي) ليما (بيرو) ومونتيفديو (أوروجواي) بوجوتا (كولومبيا) لإقامة المباراة، ولم يتوصل كلا الناديين إلى اتفاق بعد.

وسعت مدينة ميامي الأمريكية استضافة المباراة، لكن الاتحاد القاري فضّل إقامة المباراة داخل القارة مع استبعاد البرازيل والأرجنتين.

وفي حالة إقامة المباراة في أوروجواي سيتم تأجيلها لتقام يوم 24 نوفمبر بسبب الانتخابات الرئاسية، وتبدو باراجواي الأقرب لاستضافة المباراة.

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