يرى مودي الجارحي قائد فريق الأهلي لكرة السلة أن فريقه كان يستطيع الفوز على الزمالك بنتيجة أكبر لولا تلويح الزمالك بالانسحاب من المباراة حسب وصفه.

وقال الجارحي لـFilGoal.com: "الزمالك حاول تعطيل اللعب أكثر من مرة، لولا محاولات التلويح بالانسحاب لكنا فزنا بنتيجة أكبر".

وأردف "ما حدث من إيهاب أمين مهارة فنية عادية لا أعرف سبب غضبهم منها".

وشدد "في الموسم الماضي قام تيريل ستوجلين لاعب الزمالك حينها بلعب الضغط في مباراتنا معهم في صالة 6 أكتوبر ونحن متأخرون في النتيجة، لم يخرج أحدا منا عن النص".

وأتم "لن نشغل أنفسنا بما حدث، حققنا الهدف وهو الفوز والتأهل للدور التالي".

وتغلب الأهلي على الزمالك 92-80 في ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة، في مباراة حماسية شابتها الكثير من الاعتراضات، ومشادة كبرى في نهايتها في صالة عبد الله الفيصل بالنادي الأحمر.

وشهدت نهاية المباراة مشادة كبرى واشتباكات بالأيدي اندلعت بعد مراوغة أمين للاعب الزمالك مصطفى مشعل، بعد نهاية المباراة.

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