عودة فينسيوس واستبعاد فاسكيز من قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 18:20

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - أوساسونا

عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد للظهور من جديد في قائمة الملكي استعدادا لمواجهة ريال بيتيس.

ريال مدريد يواجه ريال بيتيس مساء السبت في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

فينيسيوس غاب عن قائمة ريال مدريد في المواجهة السابقة أمام ليجانيس، قبل أن يقرر زين الدين زيدان مدرب الملكي إعادته من جديد للقائمة.

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عودة فينيسيوس جاءت على حساب لوكاس فاسكيز، بينما استمر غياب جاريث بيل وناتشو بسبب الإصابة.

خاميس رودريجيز هو الآخر استمر غيابه عن قائمة ريال مدريد، بعدما رُزق بمولود جديد ليسافر إلى كولومبيا.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد بالكامل:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - ألفونس أريولا – ألتوب.

الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران – مارسيلو - فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو – فالفيردي.

الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – فينيسيوس – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة.

بينما جمع ريال بيتيس 12 نقطة في المركز الـ 16.

ويمكنك اختيار تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس من هنا

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