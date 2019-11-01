مؤتمر لامبارد: مواجهة واتفورد خطيرة.. ودفعنا ثمن إهدار الفرص أمام يونايتد

حذر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي من خطورة مواجهته أمام واتفورد يوم السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفورد الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يحقق أي انتصار حتى اللحظة، منفردا بالرقم السلبي بعد مرور 10 جولات من الدوري الإنجليزي، ولكن لامبارد يخشى من تلك السلسلة السلبية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "على دراية كبيرة أن المباريات تصبح أكثر خطورة حينما تتواجد الثقة الزائدة. يجب أن نتفهم جودة واتفورد".

وأشار "في الموسم الماضي عانوا من انطلاقة مماثلة انتهت بتحقيق نتائج كبيرة والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

لامبارد تابع "لا يجب التقليل من فريق عانى من عدة هزائم لأنهم قد يؤذوننا، سيتطلعون للفوز باللقاء لذا يتعين علينا التركيز بشدة على ما نريده".

وعن الخسارة أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة "أجرينا 6 تغييرات وواجهنا فريقا قويا، وأعتقد أن الشوط الأول كان عنيدا بينما في الشوط الثاني كنا أفضل لولا صاروخية (ماركوس) راشفود (التي منحت يونايتد الانتصار)".

وأوضح "أكثر شيء تعلمته من هذا اللقاء أنه إن لم تكن حاسما وتستغل الفرص فسوف تدفع الثمن".

وبشأن حاجته للاختيار بين كالوم هودسون أودوي وكريستيان بوليسيتش في مركز الجناح الأيسر أجاب "يمكن أيضا أن يكون الأمر بشأن ويليان وبيدرو وهما لاعبا على مستوى عال".

أيقونة البلوز أتم "ولكن هذا جيد لأنه يعني أنه يتوجب على الجميع تقديم أفضل ما لديه كي يحافظ على مكانه".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، فيما يقبع واتفورد بالمركز الأخير بـ5 نقاط.

اختر تشكيل البلوز في مواجهة واتفورد:

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