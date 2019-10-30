رسميا - لن يرحل.. فيراتي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2024

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي مستمر حتى 2024

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2024.

ماركو فيراتي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

"راديو مونت كارلو" الفرنسي كان قد قال إن الدولي الإيطالي مدد تعاقده مع بي إس جي لثلاث سنوات إذ ينتهي عقده الحالي في صيف 2021، وهو ما أكده نادي العاصمة بعدها بساعات.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى الفريق العاصمي في 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي دون أن يلعب أي مباراة في الدوري الإيطالي.

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وارتبط اسم لاعب الأتزوري بالانتقال إلى يوفنتوس وريال مدريد في السنوات الماضية، ولكن يبدو أنه فضل البقاء بين جدران حديقة الأمراء.

ولعب فيراتي 36 مباراة دولية مع أبطال العالم 2006، سجل خلالها 3 أهداف.

ومع باريس لعب الموسم الجاري 13 مباراة من أصل 290 مباراة في جميع المسابقات سجل فيها 9 أهداف وصنع 48.

وخلال 7 سنوات توج بستة ألقاب دوري فرنسي، و5 في كأس الرابطة، و4 كأس فرنسا، و7 سوبر محلي.

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