تقرير - كافاني رفض الانضمام إلى إنتر في الصيف الماضي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 16:55

كتب : FilGoal

كافاني

رفض إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان فرصة الانضمام إلى نادي إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

إدينسون كافاني

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وجاء قرار كافاني صاحب الـ32 عاما لأنه أراد الاستمرار مع فريقه الفرنسي حتى نهاية عقده، بنهاية الموسم الجاري.

إنتر ميلان اتجه لضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد بمبلغ 65 مليون يورو خلال السوق الصيفية الماضية.

أخبار متعلقة

الاتحاد المصري وكاف ومونديال للأندية.. أبرز نقاط النقاش بمجلس فيفا حوار في الجول - علي فرج بطل الاسكواش.. مسيرته وكيف تجاوز مع الشوربجي مشكلة بينهما سوبر في الجول - ضياء السيد: فايلر فاجأني.. وكيف يجلس مصطفى محمد على الدكة!

كافاني انضم إلى سان جيرمان قادما من نابولي في صيف 2013 بمبلغ 64.5 مليون يورو.

وشارك النجم الأوروجوياني خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.

ولعب كافاني بقميص سان جيرمان في 284 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 195 هدفا وصنع 40 آخرين.

طالع أيضا

ماذا قالوا عن الأسطورة مارادونا

هل يغيب صلاح عن مباراة أرسنال؟

صلاح ينافس على جائزة جلوب سوكر

مارادونا يحكي عن كراهية إسرائيل

فالفيردي يتغنى بميسي

الرهان الخاسر دائما ضد جدو

في إيطاليا

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير - كافاني رفض الانضمام إلى إنتر في الصيف الماضي 37 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من مؤمن يكشف لـ في الجول سير علاجه: لم يبلغه أحد بالسفر للإمارات 38 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي يعالج آثار الاستبعاد الدولي للاعبيه 49 دقيقة | مصر
حلم طوكيو 2020 - 11 محترفا في قائمة غانا لأمم إفريقيا دون 23 عاما 55 دقيقة | مصر
فيكتور موراليس.. الذي خلد هدف مارادونا مثل "حملة نابوليون على مصر" ساعة | تقرير في الجول
نابي كيتا: لم أصل لقمة مستواي.. وانتظروا المزيد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك