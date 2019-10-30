تقرير - كافاني رفض الانضمام إلى إنتر في الصيف الماضي

رفض إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان فرصة الانضمام إلى نادي إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وجاء قرار كافاني صاحب الـ32 عاما لأنه أراد الاستمرار مع فريقه الفرنسي حتى نهاية عقده، بنهاية الموسم الجاري.

إنتر ميلان اتجه لضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد بمبلغ 65 مليون يورو خلال السوق الصيفية الماضية.

كافاني انضم إلى سان جيرمان قادما من نابولي في صيف 2013 بمبلغ 64.5 مليون يورو.

وشارك النجم الأوروجوياني خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.

ولعب كافاني بقميص سان جيرمان في 284 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 195 هدفا وصنع 40 آخرين.

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