مدرب الإسماعيلي يعالج آثار الاستبعاد الدولي للاعبيه

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 16:43

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي

أبلغ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي لاعبي الفريق المستبعدين من المنتخبات الوطنية بضرورة تقديم مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة.

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب ثنائي الإسماعيلي محمد صادق وأحمد أيمن من القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما وسبقهما في الاستبعاد قبل التجمع الأخير وجيه عبد الحكيم.

وتنطلق البطولة يوم 8 نوفمبر المقبل في مصر ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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وقال السلحدار: "لا بد من احترام تلك الرؤية الفنية من اللاعبين وكافة الأجهزة".

ورغم استبعاد ثنائي الإسماعيلي، دخل عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الدراويش قائمة المنتخب الأولمبي.

وأضاف "أبلغت اللاعبين المستبعدين بضرورة تقديم مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة للعودة مجددا لصفوف المنتخب الأولمبي".

وأتم السلحدار تصريحاته "اللاعبون تفهموا الرسالة جيدا خاصة وأن طريقهم للمنتخبات سيكون من بوابة التألق مع الإسماعيلي".

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