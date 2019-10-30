في الدرجة الثانية - رئيس الترسانة: مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا لنهاية الموسم

أعلن طارق السعيد رئيس الترسانة استمرار مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.

وقال السعيد لقناة نايل سبورت عقب فوز الترسانة على 6 أكتوبر في تمهيدي كأس مصر: "عبد الغفار مستمر لنهاية الموسم".

وكان عبد الغفار قد تعادل مع النجوم في الجولة الثانية لمجموعة القاهرة في الدرجة الثانية 1-1، في مباراة سجل فيها النجوم في الدقيقة الأخيرة.

وتولى عبد الغفار أحد نجوم الترسانة في التسعينيات مسؤولية الفريق بعد إعلان الانفصال مع علاء ميهوب الذي خسر من منتخب السويس 2-0 في الجولة الأولى للدوري.

ويستعد الترسانة لمواجهة المريخ في الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي.

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