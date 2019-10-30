في الدرجة الثانية - رئيس الترسانة: مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا لنهاية الموسم

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 16:03

كتب : رضا السنباطي

مؤمن عبد الغفار

أعلن طارق السعيد رئيس الترسانة استمرار مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.

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وقال السعيد لقناة نايل سبورت عقب فوز الترسانة على 6 أكتوبر في تمهيدي كأس مصر: "عبد الغفار مستمر لنهاية الموسم".

وكان عبد الغفار قد تعادل مع النجوم في الجولة الثانية لمجموعة القاهرة في الدرجة الثانية 1-1، في مباراة سجل فيها النجوم في الدقيقة الأخيرة.

وتولى عبد الغفار أحد نجوم الترسانة في التسعينيات مسؤولية الفريق بعد إعلان الانفصال مع علاء ميهوب الذي خسر من منتخب السويس 2-0 في الجولة الأولى للدوري.

ويستعد الترسانة لمواجهة المريخ في الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي.

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