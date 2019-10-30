ماركا: رغم أنباء رحيله.. بيل يحظى بدعم زملائه في ريال مدريد

يحظى جاريث بيل نجم ريال مدريد بدعم زملائه في غرفة الملابس على الرغم من إمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال شهر يناير المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأوضح التقرير أن اللاعبين الذين يتحدثون بالإنجليزية أقرب لبيل عن أي لاعب آخر، بجانب أن زملائه يحبونه لأنه يرغب دوما في الفوز ويجلب للفريق الكثير من الجودة حينما يكون لائقا بدنيا.

صحيفة "ماركا" نفسها نشرت يوم الثلاثاء تقريرا قالت فيه إن بيل صاحب الـ30 عاما مطلوب في نادي شانجهاي شينوا الصيني خلال شهر يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

تقارير كثيرة أكدت أن جاريث بيل صاحب الـ30 عاما في طريقه للانضمام إلى نادي جيانجسو سونينج خلال السوق الصيفية الماضية إلا أن الصفقة توقفت فجأة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية وقتها إن عائلة بيل حالت دون رحيله إلى الصين، وطلبت من وكيله البحث عن ناد في أوروبا، وهو ما نفاه بارنيت.

أما بعض التقارير الأخرى فقالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر في اللحظة الأخيرة أن يستمر اللاعب مع الفريق، خاصة وأنه أخبر النادي الصيني أنه لن يضم اللاعب مجانا.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود.

جاريث بيل كان قد تعرض لإصابة جديدة أبعدته عن آخر مباراتين لريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ويلز ضد كرواتيا في تصفيات يورو 2020.

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