قال محمود المر المدير التنفيذي للمصري أن أمن الإسكندرية وافق على حضور جماهير لمباراة الفريق يوم الأحد بحد أقصى 5 آلاف مشجع.

ويستضيف المصري فريق كوت دي أور المنتمي لسيشل في ملعب برج العرب في إياب ملحق الكونفدرالية، وكان النادي البورسعيدي تفوق باكتساح في لقاء الذهاب بإسقاط مضيفه بنتيجة 4-صفر.

وقال المر لـFilGoal.com:"الجمهور سيحضر بدون رسوم، الدخول سيكون بدعوات سيُعلن عنها عبر موقعنا الرسمي. حصلنا على موافقة لحضور 5 آلاف مشجع".

وتجري المباراة الساعة الثالثة عصرا لأنه في نفس الملعب يوم الأحد سيلعب الاتحاد السكندري ضد المحرق البحريني في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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ويلعب المصري مبارياته القارية على ملعب برج العرب، بينما يستضيف ملعب الجيش بالسويس لقاءاته المحلية.

وأضاف المر "طلبنا من الأمن نقل كل مبارياتنا في كل البطولات إلى ملعب السويس الجديد، حصلنا على موافقة بالنسبة للمباريات المحلية".

وفي حال تأهل المصري لدور المجموعات بالكونفدرالية سيستضيف 3 مباريات قارية، وسيزيد العدد إذا عبر إلى الدور ربع النهائي.

وكان المصري يلعب مبارياته القارية في بورسعيد لكن تجديد ملعب المدينة أجبره على خوض اللقاءات في الإسكندرية.

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