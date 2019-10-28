خاص نادر شوقي لـ في الجول: اتفاق أحمد حمدي مع الزمالك؟ 4 أسباب تمنع ذلك

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 14:18

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمدي - الزمالك - الجونة

نفى نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير نادي الجونة، اتفاق لاعبه أحمد حمدي على الانضمام إلى الزمالك في يناير المقبل، لـ4 أسباب.

وقال شوقي لـFilGoal.com: "أولا حمدي مرتبط بعقد مع الجونة حتى 2024 وهو على قوة النادي، ولا يمكن أن يرحل دون موافقة النادي".

وأضاف "ثانيا، نحن لم نتلق أي عروض من أي ناد للحصول على خدمات حمدي".

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وشدد "هدفنا هو تسويق أحمد حمدي في أوروبا، ليس في مصر أو المنطقة العربية، أوروبا فقط".

وأتم "كذلك، الأهلي لديه بند أولوية شراء لضم حمدي حال تلقيه عروضا من مصر أو المنطقة العربية".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اتفاق حمدي على الانضمام إلى الزمالك في الشتاء المقبل، وهو ما نفاه شوقي.

وانتقل حمدي من الأهلي إلى الجونة مطلع هذا الموسم، بعد أن قضى نصف الموسم الماضي الثاني معارا للنادي الساحلي.

ويشارك حمدي في معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد.

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