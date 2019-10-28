تقرير سعودي: اتحاد جدة يطلب استعارة مدرب ألميريا

قال تقرير سعودي إن نادي اتحاد جدة طلب استعارة مدرب ألميريا الإسباني، البرتغالي بيدرو إيمانويل.

جريدة الرياضية نشرت نقلا عن مصادر خاصة، أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بطلب إلى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا باستعارة إيمانويل مدرب الفريق.

يأتي ذلك بعد أيام من قرارا اتحاد جدة بالاستغناء عن التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق بعد سلسلة من الاخفاقات في بطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مسابقة الدوري.

بيدرو قدم موسما وصفته الجريدة بـ "التاريخي مع التعاون على مستوى الكرة السعودية الموسم الماضي، حينما احتل المرتبة الثالثة في الدوري، وصعد معه إلى دوري أبطال آسيا، ونجح في معانقة الذهب من أمام الاتحاد أيضا بنيله لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لأول مرة في تاريخ التعاون".

إيمانويل بعد ذلك انتقل إلى ألميريا الإسباني، ويحتل معه الفريق وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

ويحتل الاتحاد المركز الـ11 في الدوري السعودي بـ9 نقاط، بعد 8 جولات.

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