مران الأهلي - فقرة ترفيهية وحضور مؤمن ومتولي يواصل التأهيل

حرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تخصيص فقرة ترفيهية للاعبي فريقه خلال المران الجماعي مساء اليوم الإثنين.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وشهد مران الأهلي استمرار إراحة عدد كبير من اللاعبين في ظل توقف الدوري المصري في الوقت الحالي.

واكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بجلسة تدريبات في صالة الجيمانيزيوم في النادي.

كما واصل محمود متولي مدافع الفريق تدريباته العلاجية والتأهيلية تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وعاد وليد سليمان للانتظام في مران الأهلي بشكل طبيعي وشارك في التدريب الجماعي للفريق.

وأنهى فايلر المران بتخصيص فقرة خاصة للاعبين للتدريب على التسديد على المرمى.

كذلك حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق على حضور المران.

ويستعد الأهلي حاليا للسفر إلى دبي في الأيام القليلة المقبلة لإقامة معسكر إعداد تمهيدا لعودة الدوري بنهاية شهر نوفمبر المقبل ومواجهة النجم الساحلي التونسي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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