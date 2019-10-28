جوارديولا: لم أصدق أن ميسي مذهل حين رأيته أول مرة

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 18:00

كتب : FilGoal

ميسي - جوارديولا

الانطباع الأول يدوم، ربما، لكن في عالم كرة القدم ليس بالضرورة أن يستمر طويلا، خاصة مع أسطورة مثل ليونيل ميسي.

ترك الانطباع الأول قلقا في نفس جوسيب جوارديولا، لكن سرعان ما تلاشى القلق حين شاهد ذلك الفتى اليافع لا يقدر عليه أحد في الميدان.

يروي رائد الحقبة التاريخية لبرشلونة التي فاز فيها الفريق بـ14 لقبا "قال لي شخص من الفريق أن هناك لاعبا جيدا جدا في القائمة. قالوا إنه صغير جدا لكن سجل أهدافا كثيرة ويلعب بشكل رائع".

أخبار متعلقة

مفاجأتان في كأس مصر بخروج ألعاب دمنهور وغزل المحلة كلوب: المثلثات التي ظهرت أمام توتنام كانت قوية للغاية رونالدو يتحدى: هل هناك من يلعب مثلي وعمره 34 عاما؟ أنا مارادونا - (11) في مونديال 86.. معركتي ضد الحكومة والفيفا والمكسيكيين وابن الـ*****

وواصل "بيب" في حواره مع راديو كاتالونيا "لم أعرفه، في يوم رأيته مع والده في متجر. شاهدته، بدا صغيرا وخجولا، قلت في نفسي: هل هذا اللاعب جيد مثلما يقولون؟".

وأضاف المدرب الحالي لمانشستر سيتي "بدأنا التحضير للموسم في اسكتلندا، فزنا 6-1 و5-صفر، سجل 3 أهداف في كل مباراة. قلت، معه، نستطيع الفوز بأي شيء".

لحسن حظ جوارديولا لم يكن في برشلونة نجم واحد، فبجوار ميسي لعب صامويل إيتو وتييري هنري وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا وكارلس بويول وآخرون سطروا تاريخا لا يمحى للنادي.

يسترجع جوارديولا الأيام الخوالي "لم يكن لدينا الكثير من الوقت، لكني استمتعت ببناء الفريق، برؤية مدى تأثير التغيير الذي صنعناه، كل شيء كان يسير بسلاسة، كيف تعامل اللاعبون مع بعضهم البعض، كيف كان الانسجام والاحترام بينهم. كانوا أصدقاء يخرجون لتناول العشاء كثيرا، مجموعة عرفت كيف تتقدم وتتعامل مع اللحظات الصعبة".

وأتم لاعب برشلونة وروما السابق "كل هذا كان جيدا جدا، لكن قيادة ناد بحجم برشلونة يعني أنك لن تجد وقتا كثيرا للاستمتاع. علاقة المجموعة ببعضها البعض كانت مذهلة. لا تعوضها بطولات ولا ألقاب عالمية. منحنا بعضنا البعض كثيرا، لكن هناك لحظة، ولأنها سنة الحياة، تنتهي معها الأشياء".

كان التعاقد مع جوارديولا رهانا، مدرب صغير لا خبرة له، لكن لأن عبقري، صنع مجدا تاريخيا مع هؤلاء اللاعبين.

هيمن على الكرة الإسبانية والأوروبية، توج بالدوري 3 مرات وبدوري الأبطال مرتين خلال 4 مواسم.

اقرأ أيضا

من بديل في الدرجة الثانية إلى منتخب مصر.. رحلة مروان حمدي لارتداء قميص الفراعنة

عبد الحفيظ لـ في الجول: معسكر الأهلي في الإمارات.. وموقف التجديد للاعبين

بالصور - وردة ينجو من بطاقة حمراء ويركل دكة بدلاء المنافس ويشتبك مع الجماهير

فريق الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز

أفضل هدافي الجيل الحالي في الدوري الإنجليزي

جوارديولا ميسي برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

السعيد ثامن لاعب يسجل لثلاثة فرق مصرية في بطولات إفريقيا دقيقة | تقرير في الجول
فان دير فارت: يجب على توتنام التعاقد مع زياش دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد التعدي على الحكم.. إيقاف ريبيري 3 مباريات وتغريمه 20 ألف يورو 18 دقيقة | أوروبا
مؤتمر فالفيردي: لا أعرف أن جريزمان سافر إلى نيويورك 30 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي: لا تفكير في رحيل عماد حمدي 39 دقيقة | مصر
النبراوي وفضل يجتمعان للترتيب لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة 59 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 3 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 4 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر

قد ينال إعجابك