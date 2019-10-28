جوارديولا: لم أصدق أن ميسي مذهل حين رأيته أول مرة

الانطباع الأول يدوم، ربما، لكن في عالم كرة القدم ليس بالضرورة أن يستمر طويلا، خاصة مع أسطورة مثل ليونيل ميسي.

ترك الانطباع الأول قلقا في نفس جوسيب جوارديولا، لكن سرعان ما تلاشى القلق حين شاهد ذلك الفتى اليافع لا يقدر عليه أحد في الميدان.

يروي رائد الحقبة التاريخية لبرشلونة التي فاز فيها الفريق بـ14 لقبا "قال لي شخص من الفريق أن هناك لاعبا جيدا جدا في القائمة. قالوا إنه صغير جدا لكن سجل أهدافا كثيرة ويلعب بشكل رائع".

وواصل "بيب" في حواره مع راديو كاتالونيا "لم أعرفه، في يوم رأيته مع والده في متجر. شاهدته، بدا صغيرا وخجولا، قلت في نفسي: هل هذا اللاعب جيد مثلما يقولون؟".

وأضاف المدرب الحالي لمانشستر سيتي "بدأنا التحضير للموسم في اسكتلندا، فزنا 6-1 و5-صفر، سجل 3 أهداف في كل مباراة. قلت، معه، نستطيع الفوز بأي شيء".

لحسن حظ جوارديولا لم يكن في برشلونة نجم واحد، فبجوار ميسي لعب صامويل إيتو وتييري هنري وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا وكارلس بويول وآخرون سطروا تاريخا لا يمحى للنادي.

يسترجع جوارديولا الأيام الخوالي "لم يكن لدينا الكثير من الوقت، لكني استمتعت ببناء الفريق، برؤية مدى تأثير التغيير الذي صنعناه، كل شيء كان يسير بسلاسة، كيف تعامل اللاعبون مع بعضهم البعض، كيف كان الانسجام والاحترام بينهم. كانوا أصدقاء يخرجون لتناول العشاء كثيرا، مجموعة عرفت كيف تتقدم وتتعامل مع اللحظات الصعبة".

وأتم لاعب برشلونة وروما السابق "كل هذا كان جيدا جدا، لكن قيادة ناد بحجم برشلونة يعني أنك لن تجد وقتا كثيرا للاستمتاع. علاقة المجموعة ببعضها البعض كانت مذهلة. لا تعوضها بطولات ولا ألقاب عالمية. منحنا بعضنا البعض كثيرا، لكن هناك لحظة، ولأنها سنة الحياة، تنتهي معها الأشياء".

كان التعاقد مع جوارديولا رهانا، مدرب صغير لا خبرة له، لكن لأن عبقري، صنع مجدا تاريخيا مع هؤلاء اللاعبين.

هيمن على الكرة الإسبانية والأوروبية، توج بالدوري 3 مرات وبدوري الأبطال مرتين خلال 4 مواسم.

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