مالك لاريسا: مدرب الفريق رفض وردة في البداية بسبب المشاكل التي قد يسببها

قال أليكسيس كوجياس مالك النسبة الأكبر في نادي لاريسا اليوناني الذي يلعب له عمرو وردة اللاعب المصري المعار من باوك، إن مدرب الفريق رفض ضمه على سبيل الإعارة في البداية بسبب المشاكل التي قد يسببها في غرفة الملابس.

عمرو وردة النادي : لاريسا لاريسا

وصرح كوجياس عبر إذاعة إرا سبور اليونانية قائلا: "في آخر أيام السوق الصيفية، استقبلت مكالمة من ماكي جاجاتسيس نائب رئيس باوك، وأخبرني أنه يرغب في منح فريقنا الثنائي أرجيس كاجي وعمرو وردة".

وأضاف "بعد الطلب، تحدثت مع مايكل جريجوريو مدرب الفريق والذي أخبرني أنه ليس لديه مشكلة مع كاجي كونه ألمانيا، لكن وردة قد يسبب العديد من المشاكل في غرفة الملابس".

وواصل "طمأنته وقلت له إنني سأعتني شخصيا باللاعب المصري، وفي البداية كان قد رفضه بالفعل لكن أقنعته".

وتابع "عمرو وردة فتى صغير، أتساءل لما لا يلعب مع باوك؟ بالطبع لديهم نجوم كثيرين لكنه يشعر بالرغبة الشديدة في اللعب، وقد يتم فهم سلوكه بشكل خاطئ بالطبع".

وأتم "وردة لديه علاقة مع فتاة في لاريسا، ويفكر في الزواج منها".

وردة انضم إلى لاريسا على سبيل الإعارة قادما من باوك في الصيف الماضي، وشارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بالدوري سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وردة خطف الأضواء في مواجهة باناثانيكوس في الدوري، بعد أن دخل في مناوشات لفظية مع جماهير الخصم، وركل دكة بدلائه ليتدخل رجال الأمن لتهدئته. (طالع التفاصيل)

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