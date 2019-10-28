تقرير: برشلونة يستهدف مبادلة راكيتيتش بلاعب وسط إنتر

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 16:06

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي

يستهدف برشلونة مبادلة إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق الكتالوني بستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر.

انضم سينسي إلى إنتر الصيف الماضي قادما من ساسولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية شراء بقيمة 25 مليون يورو.

وأعلن رئيس نادي ساسولو في وقت سابق أن برشلونة كان يتفاوض لضم اللاعب لكن إنتر كان أسرع وحصل عليه على سبيل الإعارة.

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ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، برشلونة يعود من جديد للاهتمام باللاعب بعد الأداء اللافت مع إنتر.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة على اتصال دائم بممثلي اللاعب في محاولة للحصول عليه مع نهاية الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة أن يكون الحصول على سينسي مقابل الاستغناء عن راكيتيتش الذي أبدى إنتر رغبته في ضمه الصيف الماضي.

ونجح سينسي في المشاركة بـ 7 أهداف في سبع مباريات في الدوري الإيطالي إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وكان انتقال سينسي -24 عاما- إلى إنتر لمدة موسم ومع بند أحقية الشراء للنيرازوري.

ولعب سينسي 4 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا وسجل هدفا.

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