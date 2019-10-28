راسل اتحاد الكرة الأندية لإعلامهم بتأجيل الجمعية العمومية.

وكان من المنتظر أن تقام الجمعية العمومية يوم الأربعاء المقبل، إلا أن الخطاب الذي حصل FilGoal.com على نسخة منه أجل الجمعية لأجل غير مسمى.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الأوليمبية اعترضت على بعض الأمور الإجرائية الخاصة بعقد الجمعية وبنودها والأندية المشاركة بها قبل أن يتوجه الاتحاد بخطابات لتأجيل الجمعية بشكل رسمي.

وكان من المنتظر أن تكون الجمعية العمومية هي الأولى للجنة الخماسية التي يرأسها عمرو الجنايني.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجنة خماسية برئاسة الجنايني لتطبيع أوضاع الكرة المصرية، بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا.

وفي وقت لاحق، أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أسباب التأجيل، وهي وجود 3 مخالفات في إجراءات عقد الجمعية العمومية القادمة التي تم توجيه الدعوة لها من اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة وهي على النحو التالي حسبما أوضحت اللجنة.

أولا: أوضح قرار اللجنة الأولمبية المصرية أن تصنيف الهيئات الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة غير صحيح وتم رفضه عندما تم تقديمه من المدير التنفيذي السابق ثروت سويلم وتم إرسال نفس التصنيف موقع من المدير التنفيذي الحالي.

ثانيا: تفويضات الأندية التي تم إرسالها للجمعية العمومية المقبلة لم يتم توقيعها من اللجنة الأولمبية المصرية وهو مخالف لنص المادة 20 من لائحة اتحاد الكرة التي تنص على توقيع استمارات التفويض من الجهات المختصة وهي النادي والاتحاد واللجنة الأولمبية.

ثالثا: تم إرسال الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بها سبعة أندية لم توفق أوضاعها وتم إستبعادها وبالتالي تواجدها يبطل الجمعية العمومية.

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