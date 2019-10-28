حكم مباراة الزمالك والمقاولون الأفضل في الجولة الخامسة

أعلن اتحاد الكرة عن اختيار محمود البنا كأفضل حكم في الجولة الخامسة للدوري.

وتختار لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الأفضل بناء على التقييم الذي تجريه الإدارة الفنية باللجنة في كل جولة.

واختارت اللجنة في الجولة الخامسة الثنائي محمود البنا، ومساعده سمير جمال كأفضل حكم مساعد عن نفس المباراة.

الزمالك انتصر على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في لقاء من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

المقاولون العرب تقدم أولا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 12، إلا أن أحمد سيد "زيزو" رفض تعثر فريقه ليقود لقلب الطاولة.

زيزو صنع أولا لـ فرجاني ساسي الذي تعادل لـ الزمالك في الدقيقة 15، قبل يطلق تسديدة لا تصد ولا ترد هزت الشباك في الدقيقة 34 وكتبت انتصار فريقه.

وشهدت المباراة وابل من البطاقات الملونة هنا وهناك.

فرجاني ساسي خرج مطرودا بعد حصول على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56 وثانية في الدقيقة 83.

وخرج سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب هو الآخر مطرودا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

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