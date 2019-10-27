منتخب مصر: البدري قد يلجأ لتقسيمة بين اللاعبين بدلا من ودية 7 نوفمبر

يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر صعوبة في الاتفاق على خوض مباراة ودية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.

وأشار محمد بركات مدير المنتخب "هناك محاولات لإقامة مباراة ودية يوم 7 نوفمبر ليحدد الجهاز الفني اللاعبين الجاهزين، ويقوم بتصفيتهم من 32 إلى 25 لاعبا سواء أقيمت المباراة أم لا، وذلك حسب رؤية حسام البدري المدير الفني لمواجهة كينيا وجزر القمر".

واستدرك عبر القناة الأولى "لكن خوض ودية يوم 7 نوفمبر يعد أمرا صعبا لأن كل المنتخبات مرتبطة بمباراتين في الأجندة الدولية، لذا من الصعب أن تجد منتخبا يلعب خارج الأجندة، لأن الدوريات ليست متوقفة في البلدان الأخرى والمحترفون سينضمون على بداية الأجندة الدولية".

وأتم محمد بركات "لذا اختار البدري 32 لاعبا، فإذا تعذر إقامة ودية سنلعب تقسيمة بين فريقين بشكل تنافسي".

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

video:1

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.



































































































































طالع أيضا

كين: فان دايك ليس سدا منيعا

هل يقع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية؟

رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام

شوبير: أبو ريدة أراد تسليم اتحاد الكرة لشخص ما

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

ميسي يجيب.. من أفضل لاعب شاهده