المصري يرحب بمواجهة مباراة الإياب ضد كوت دي أور في سيشل

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 16:28

كتب : FilGoal

احتفال المصري لـ مؤمن زكريا

فتح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي الباب أمام إمكانية خوض مباراة الإياب ضد كوت دي أور في ملحق دور الـ32 لكأس الكونفدرالية في جزيرة سيشل.

وفاز المصري ذهابا على كوت دي أور برباعية دون رد، عصر الأحد.

وقال محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري "حققنا فوزا مستحقا، ونبهنا اللاعبين على ضرورة الحسم في سيشل، لتكون مباراة العودة أكثر راحة".

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وأكد الخولي عبر إذاعة أون سبورت إف إم "نعم بطل سيشل طلب خوض لقاء الإياب في ملعبه، وهناك اجتماع في السفارة مع رئيس نادي المصري وباقي أعضاء المجلس سيقام خلال دقائق قليلة لحسم القرار النهائي".

وأضاف "نفكر في الاقتراح بجدية، خاصة بعد رفض الجهات الأمنية للموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي للقاء الإياب مساء يوم 3 نوفمبر، وطالب بتقديم موعد اللقاء ليقام الثالثة عصرا، وهو ما يرفضه الجهاز الفني".

وواصل محمد الخولي "كان من الأولى أن يتم تعديل مباراة الاتحاد والمحرق البحريني في البطولة العربية، خاصة أنها مسابقة غير معتمدة دوليا".

ولفت نائب رئيس المصري إلى أنه حال الموافقة على خوض مباراة الإياب خارج مصر، فإنه جاري التنسيق مع اتحاد الكرة في جزيرة سيشل لتقديم اللقاء ليقام يوم الجمعة بدلًا من الأحد المقبل.

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