منتخب مصر يعلن توقيت مباراته ضد كينيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على برنامج الفريق لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وكشف محمد بركات مدير المنتخب "مباراة كينيا ستقام الساعة 6 مساء يوم 14 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية".

وأضاف عبر القناة الأولى "سيتوجه الفريق إلى الفندق لتناول العشاء وإجراء عمليات الاستشفاء، وسنخوض مرانا خفيفا لفك العضلات صباح اليوم التالي في ملعب فندق الإقامة".

وأشار بركات "ستتحرك الطائرة الخاصة بنا إلى جزر القمر الساعة 12 أو 1 ظهر يوم 15 نوفمبر".

وأوضح أن المنتخب سيخوض مباراته ضد جزر القمر يوم 18 وسيبدأ رحلة العودة إلى القاهرة في نفس اليوم بالساعة 12 منتصف الليل.

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

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ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.



































































































































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