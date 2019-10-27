محمد بركات: منتخب مصر لم يستفد من توقف الدوري

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 15:04

كتب : FilGoal

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يرى محمد بركات مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يستفد بتوقف بطولة الدوري لحين انتهاء كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد 2020.

وصرح بركات عبر القناة الأولى "لم نستفد من توقف الدوري بالشكل المتوقع".

وبرر مدير المنتخب "اكتشفنا أن فريق الأهلي سيسافر لخوض مباراة ودية بالإمارات يوم 3 نوفمبر، تعاقد عليها بضرورة إشراك اللاعبين الدوليين، وسوف ينضمون للمعسكر يوم 4 نوفمبر".

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وأشار "كذلك ناديا المصري وبيراميدز يشاركان في الكونفدرالية، وسيلعبان يوم 3 نوفمبر أي سنبدأ المعسكر الأساسي يوم 5".

وتابع مدير المنتخب "المحترفون سوف ينضمون يوم 10 و11 نوفمبر، وفترة الأجندة الدولية من 11 إلى 19 نوفمبر وستقام خلالهما مباراتان ضد كينيا وجزر القمر".

وأتم تصريحاته "للأسف ضيق الوقت سيجبرنا على الاستفادة من المحترفين مرتين على الأكثر".

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.

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