محدّث انتهت الكونفدرالية - يانج أفريكانز (1) بيراميدز (2).. نهاية الشوط الثاني

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 14:50

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ومضيفه يانج أفريكانز يوم الأحد في ذهاب ملحق الكونفدرالية.

طالع تشكيل سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز

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المباراة غير مذاعة تليفزيونيا

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نهاية الشوط الثاني

ق89 يانج أفريكانز يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق بابي تشمبي

ق63 جوووول بيراميدز يضيف الهدف الثاني من صناعة رائعة لمحمد فاروق يسجلها عبد الله السعيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جووول إريك تراوري يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز قبل نهاية الشوط الأول

ق37 فرصة خطيرة لمحمد فاروق ينقذها دفاع يانج أفريكانز من على خط المرمى

ق30 ربع ساعة متبقية على نهاية الشوط الأول

ق15 مرت ربع ساعة من المباراة ومازال التعادل سلبيا بعد فرصتين لبيراميدز وواحدة ليانج أفريكانز

انطلاق الشوط الأول

بيراميدز يانج أفريكانز الكونفدرالية

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