دروجبا يتحدث عن فرص تتويج صلاح وماني بالكرة الذهبية

رشح ديديه دروجبا قائد منتخب كوت ديفوار السابق نجمنا المصري محمد صلاح للمنافسة على جائزة مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعبي العالم الموسم الماضي.

صلاح ضمن 30 لاعبا يتنافسون على جائزة المجلة الفرنسية الشهيرة (التفاصيل).

وقال دروجبا لموقع باريس ماتش: "سيكون من الجيد حقًا أن يستمر محمد صلاح أو ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ في رفع مستوياتهم على أمل الفوز بهذه الجائزة هذا العام".

الليبيري جورج ويا هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصد جائزة الأفضل في العالم من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

وأضاف دروجبا "كان هناك العديد من اللاعبين الذين مثلوا القارة الإفريقية بشكل جيد واستحقوا التتويج بالجائزة، مثل صامويل إيتو".

وواصل "أعتقد أن ماني هو الأقرب هذا العام، بسبب ما فعله في كأس الأمم الإفريقية ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي".

الدولي السنغالي قاد منتخب بلاده إلى نهائي أمم إفريقيا 2019 قبل الخسارة أمام الجزائر، فيما توج بدوري الأبطال، وخسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن الثلاثي فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يتوج بها الدولي الأرجنتيني.

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وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة فرانس فوتبول في شهر ديسمبر المقبل.

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المرشحون للجائزة هم:-

محمد صلاح (ليفربول/مصر)

إدين هازارد (ريال مدريد/بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

ليونيل ميسي (برشلونة/الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي/الجزائر)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/بلجيكا)

كاليدو كوليبالي (نابولي/السنغال)

أنطوان جريزمان (برشلونة/فرنسا)

فيرجيل فان دايك (ليفربول/هولندا)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي/البرتغال)

روبرتو فيرمينو (ليفربول/البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ/بولندا)

سون هيونج مين (توتنام/كوريا الجنوبية)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

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