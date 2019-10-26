بالفيديو – يا مراحب بـ جنون الـ 2-7-2.. تغييرات موتا تقود جنوى لقهر بريشيا

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

تياجو موتا - جنوى

اعتدنا دائما على ذكر تياجو موتا ووصفه بـ لاعب باريس سان جيرمان، ولكن الآن الوصف سيختلف تماما. الإيطالي موتا مدرب جنوى ينتصر في ظهوره الأول.

جنوى انتصر على بريشيا بثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

لقاء هو الأول لـ تياجو موتا كمدرب لفريق جنوى والأول له في مسيرته التدريبية مع الفريق الأول، بعدما تولى سابقا مسؤولية قيادة باريس سان جيرمان تحت 19 عاما.

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موتا وجد فريقه متأخرا في النتيجة بفضل هدف ساندرو تونالي لصالح بريشيا في الدقيقة 34 من ركلة حرة خادعة وجدت طريقها للمرمى.

هدف انتهى عليه الشوط الأول واستمرت عليه النتيجة حتى الدقيقة 65.

مع لحظة نهاية الشوط الأول وحتى وصول الدقيقة 65، أجرى موتا 3 تغييرات لـ جنوى. دفع بـ كيفين أجوديلو وكريستيان كوامي وجوران بانديف.

ومن الدقيقة 66 وحتى الدقيقة 80 سجل الثلاثي لصالح جنوى. نعم 3 تغييرات = 3 أهداف.

أجوديلو أدرك التعادل أولا لـ جنوى في الدقيقة 66 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.

وفي الدقيقة 75 سجل كريستيان كوامي هدفا ولا أروع من ضربة مقصية مبهرة هزت الشباك وسط دهشة الجميع.

قبل أن يأتي دور تأثير التغيير الثالث. بانديف يطلق تسديدة ولا أروع من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80 ويكتب الهدف الثالث لفريقه.

3 تغييرات من موتا كتبت وصول فريقه للنقطة الثامنة بعد انتصاره الثاني في الدوري ليقفز للمركز الـ 17.

بينما تجمد رصيد بريشيا عند النقطة السابعة في المركز الـ 18.

لاعب الوسط السابق المولود في البرازيل أثارت تصريحاته منذ ما يقرب العام الجدل الكبير بعدما تحدث عن اللعب بخطة 2-7-2.

إذا قمنا بقراءة الخطة بشكل رأسي بتقسيم الملعب لـ 3 مراكز بدلا من الشكل الأفقي سيكون لدينا ظهيرين في الرواق الأيمن ومثلهما في الأيسر.

بينما سيتواجد الحارس ضمن 7 لاعبين في منتصف الملعب، هذه خطة 2-7-2. (طالع التفاصيل)

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