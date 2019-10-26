بالفيديو - أتليتكو يستغل تأجيل الكلاسيكو ويقفز للمركز الثاني بفوز ثمين على بلباو

استعاد أتليتكو مدريد توازنه بفوز ثمين على ضيفه أتليتك بلباو 2-0 على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

ساؤول نيجيز، وألفارو موراتا سجلا هدفي أتليتكو بالتقاسم على شوطي المباراة.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 19 نقطة مؤقتا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر. ويتجمد رصيد بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

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أتليتكو خرج من سلسلة النتائج السلبية محليا، إذ لم يكن قد حقق سوى انتصار واحد في آخر 6 جولات قبل مواجهة بلباو.

بينما تواصل المنحنى التنازلي لنتائج بلباو، إذ فشل الفريق الباسكي في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

واضطر دييجو سيميوني مدرب أتليتكو إلى التعويل على الثنائي ألفارو موراتا وآنخل مارتين كورّيا في خط الهجوم مع إصابة جواو فيليكس وإبقاء دييجو كوستا على مقاعد البدلاء.

فيما واصل جايزكا جاريتانو مدرب بلباو التعويل على إنياكي ويليامز كمهاجم صريح وإبقاء أريتز أدوريز كورقة رابحة.

وخلافا للنتيجة، فإن بلباو هو الفريق الذي كان قريبا من افتتاح النتيجة في الدقيقة الثالثة برأسية إنييجو مارتينيز، لولا تألق يان أوبلاك السد المنيع للروخيبلانكوس.

مناوشات بلباو تواصلت عندما أرسل راؤول جارسيا عرضية يسارية صوب إنياكي ويليامز، أبعدها ماريو إيرموسو بأعجوبة في اللحظة الأخيرة بالدقيقة 22.

بلباو ناوش، وأتليتكو ضرب مباشرةً في الدقيقة 28 مسجلا الهدف الأول بواسطة ساؤول.

الدولي الإسباني تلقى تمريرة من الأرجنتيني كوريا الذي تلاعب بمدافعي بلباو، وهيّأها بسلاسة لـ ساؤول القادم من الخلف.

تسجيل ساؤول لهدف أدخل الطمأنينة في نفس مشجعي الأتليتي، لأنه وكلما سجل في 34 مباراة سابقة لا يخسر أتليتكو أبدا، والرقم تواصل في هذه المباراة.

من جانبه، حاول راؤول جارسيا إلحاق الأذى بفريقه السابق، فأطلق تسديدة مخادعة في الدقيقة 32 تعامل أوبلاك معها ببراعة.

في الشوط الثاني، وفي مباراته رقم 300 بالدوري الإسباني بقميص بلباو، كاد إيكر مونيايين أن يدرك التعادل بضربة مقصية رائعة في الدقيقة 63، لكنها جانبت المرمى.

ومجددا جاء العقاب فوريا بتمريرة حاسمة جديدة بواسطة كوريا، سجلها موراتا بسهولة هذه المرة في شباك بلباو بالدقيقة 65.

أتليتكو تفوّق في قمة الجولة، استغل تأجيل الكلاسيكو، وزاحم القطبين.

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